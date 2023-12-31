Karşıyaka Belediyesi, kent içindeki ağaç ve yeşil alan varlıklarını artıracak çalışmalara kararlılıkla devam ediyor. Küresel iklim krizinin etkilerine karşı demokratik toplum örgütlerinin ve gönüllülerin destekleriyle mücadele eden Karşıyaka Belediyesi 5 yıl dolmadan 100 bin ağaç hedefini aştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hepimizin ortak hedefi sürdürülebilir bir hayata kavuşmak. Özellikle kent merkezlerinde, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde en büyük ihtiyacımız sağlıklı ağaç varlığını barındıran yeşil alanlar" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, daha sürdürülebilir bir hayat oluşturmak ve kent hayatını doğa ile buluşturmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Karşıyaka'nın mümkün olan tüm alanlarını park ve yeşil alan olarak düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, ağaç varlığını artırmak için de demokratik toplum örgütleri ve gönüllülerin destekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 5 yılda 100 bin ağaç hedefi yapılan bu çalışmalarla süre dolmadan gerçekleştirildi. Sayısı 394'e ulaştırılan park ve 13 ağaçlandırma alanında yurttaşların katılımıyla bölgenin iklimine uygun fidanlar dikilirken, 231 bin 905 metrekare alana kurulan Karşıyaka Kent Ormanı'nda da sağlıklılaştırma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. TEMA'nın destekleriyle Cumhuriyet'in 100. yılı anısına '100 gönüllü 100 fidan' projesi de TEMA İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 50 fıstık çamı ve 50 meşe fidanı Mustafa Kemal Mahallesi 1. kısım ağaçlandırma alanında dikildi.

"EN ÖNEMLİ MİRAS SAĞLIKLI BİR DOĞA"

Karşıyaka'da kent hayatını doğayla zenginleştirmek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Hepimizin ortak hedefi sürdürülebilir bir hayata kavuşmak. Özellikle kent merkezlerinde, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde en büyük ihtiyacımız sağlıklı ağaç varlığını barındıran yeşil alanlar. Karşıyaka'mızda yurttaşlarımızı doğayla buluşturmak, nefes alacakları alanlar oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Göreve ilk geldiğimizde kendimize bir hedef koyduk; bu kente 5 yılda 100 bin ağaç kazandıracağız dedik. Süre tamamlanmadan bu sayıyı aştık. Sayısını 394'e ulaştırdığımız park alanlarımızda, 13 ağaçlandırma alanımızda, ağaç dikilmeye elverişli tüm yeşil alanlarda gönüllülerimizin ve demokratik toplum örgütlerinin destekleriyle fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Genç nesiller bırakacağımız en önemli miras sağlıklı bir doğa. Bunun için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedefimize ulaşmamıza destek olan tüm yurttaşlarımıza, STK'lara ve özveri ile çalışan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.