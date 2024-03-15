Karşıyaka Belediyesi Eğitim Faaliyetleriyle Geri Dönüşüm Bilincini Artırıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Eğitim Faaliyetleriyle Geri Dönüşüm Bilincini Artırıyor

Karşıyaka Belediyesi Eğitim Faaliyetleriyle Geri Dönüşüm Bilincini Artırıyor

Karşıyaka Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra eğitim faaliyetleriyle de yeni nesilleri bilinçlendiriyor. İklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi konusunda yapılan eğitimlerle toplumsal farkındalık hedefleniyor.

15.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:52
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Geri dönüşüm uygulamalarıyla hem doğanın korunmasına katkı sağlayan hem de ekonomik değer yaratan Karşıyaka Belediyesi, eğitim faaliyetleriyle de yeni nesilleri bilinçlendiriyor. Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Meltem Korkmaz "Karşıyaka Belediyesi olarak, Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde iklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi hususunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçası olan eğitimlerimizle toplumsal bilinci güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Her yıl tonlarca atığın toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasına aracılık eden Karşıyaka Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Randevu sistemiyle tüm okulların yararlanabildiği uygulamalı eğitimler kapsamında, Karşıyaka Anaokulu öğrencileri merkeze konuk oldu. Miniklere eşlik eden Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uzmanları; geri kazanılabilir atık türleri, atık toplama, ayrıştırma ve geri kazanım süreçleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Merkezin işleyişini yakından gözlemleme fırsatı bulan çocuklar, 13 farklı atık grubuna ait konteynerlerde atıkları ayırma pratiği de yaptı.

HEDEF TOPLUMSAL FARKINDALIK

Merkezin, her yaştan öğrencilerin yanı sıra vatandaş gruplarına da açık olduğunu belirten Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Meltem Korkmaz "Karşıyaka Belediyesi olarak, Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde iklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi hususunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçası olan eğitimlerimizle toplumsal bilinci güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çocukların görerek, yaşayarak aldığı bu eğitimlerle kalıcı öğrenme sağlıyor ve çevre farkındalıklarının gelişmesine destek oluyoruz. Merkezimiz, öğrencilerin yanı sıra atık yönetimi konusundaki bilgilerini arttırmak ve bu alanda doğru davranışlar geliştirmek isteyen tüm gruplara açık. Eğitim almak isteyenler, 399 42 55 numaralı telefondan müdürlüğümüze ulaşarak başvuruda bulunabilir" dedi.

ATIKLAR KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

İzmir'de ilk kez Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi aracılığıyla her yıl tonlarca atık geri dönüşüme kazandırılıyor. Latife Hanım Mahallesi'nde 7683 Sokak No: 37 adresinde yer alan tesiste; kağıt-karton, plastik, metal, cam, ahşap, giysi ve tekstil atıkları, pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, floresan lambalar, son kullanma tarihi geçmiş ilaç ve ömrünü tamamlamış lastik ve hacimli atıklar toplanarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor.

Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne bağlı olarak; Zübeyde Hanım 100. Yıl Parkı önünde ve Örnekköy Mahallesi Meydanında iki adet Seyyar Atık Getirme Merkezi de bulunuyor.

Bu merkezlerde de kağıt-karton, plastik, metal, cam, elektronik, kullanılmış bitkisel atık yağ ve atık pil olmak üzere 7 ayrı türde atık toplanıyor. Karşıyakalılar, geri kazanabilir atıklarını gruplarına göre 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne ya da seyyar merkezlere bırakabiliyor.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Karşıyaka, Çevre, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi Eğitim Faaliyetleriyle Geri Dönüşüm Bilincini Artırıyor - Son Dakika

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