Karşıyaka Belediyesi'nin, Zühtü Işıl Meydanı'nda Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "8 Mart Kadın El Emeği Pazarı" yoğun ilgiyle karşılandı. Bando, müzik dinletisi ve dans gösterileri ile de renklenen organizasyon, 10 Mart akşamına kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Karşıyaka Belediyesi, Zühtü Işıl Meydanı'nda düzenlediği tematik pazar organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen "8 Mart Kadın El Emeği Pazarı" 7 Mart Perşembe günü kapılarını açtı. Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği pazara 100 üretici kadın katıldı.
EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER
Üretici kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı dekoratif objeler, oyuncaklar, giysiler, takılar ve daha pek çok ürün tezgahlarda satışa sunuldu. Pazara katılan kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüp aile bütçelerine katkı sağlama şansı bulurken, tüketiciler de el yapımı ürünlere uygun fiyatlarla erişme fırsatını yakaladı. Bando, müzik dinletisi ve dans gösterileri ile de renklenen organizasyon, 10 Mart akşamına kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
ÖRNEK İLÇE KARŞIYAKA
Kadın El Emeği Pazarı'na gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ela Hızlı, "Bu pazarın anlamı ve amacı çok değerli. Kadınlar ürettikçe toplumun güçleneceğine inanıyor, bunun için Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Hem pazarımızda yer alan girişimci ve üretici kadınlara, hem de alışveriş yaparak emeğin değer bulmasını sağlayan tüm Karşıyakalılara teşekkür ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye'ye örnek bir ilçe olan Karşıyaka'da, bu ve daha pek çok projemizle kadınların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Yerel › Karşıyaka Belediyesi'nin Düzenlediği 8 Mart Kadın El Emeği Pazarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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