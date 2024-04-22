Karşıyaka\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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(İZMİR) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karşıyaka'da 104'üncü yılı coşkuyla kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Şenliği'nde bir araya gelecek olan bayram çocukları, birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama programı hazırlayan Karşıyaka Belediyesi, yüzlerce çocuğu şenlikte buluşturacak. Cordelion Taypark'ta gün boyu sürecek şenlikte eğlenceli gösterilerden çeşitli atölyelere pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Cordelion Taypark'ta 23 Nisan Salı günü (yarın) 13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlik programında sırasıyla; Mady Dance, Rossinka Dans Grubu, Çocuk Yogası, Şef Sensin, Belediye Bale Ekibi Gösterisi ve Alp Abi Stand Up çocuklarla buluşacak. Ardından sunulacak sihirbaz ve bubble gösterileri de şenliğe renk katacak. Bocce, sportif parkur, geri dönüşüm atölyesi, yüz boyama, Türkiye haritası atölyesi, el baskısı, baskı boyama atölyesi ve resim atölyesi etkinlikleri de gün boyunca alanda devam edecek.

Tüm çocukları ve aileleri bayram coşkusuna ortak olmaya çağıran Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşatacak, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anacağız. Atatürk'ün kenti Karşıyaka'mıza yakışır bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz şenliğimize herkesi bekliyoruz. Gelin, büyük Karşıyaka ailesi olarak 23 Nisan'ın eşsiz heyecanını hep birlikte büyütelim."