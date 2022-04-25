Karşıyaka'da "Bahara Merhaba" Konseri - Son Dakika
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Karşıyaka'da "Bahara Merhaba" Konseri

25.04.2022 10:39
Karşıyaka'da "Bahara Merhaba" Konseri

Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişini Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın konseri ile karşıladı. Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişini Karşıyaka Belediye Orkestrası'nın konseri ile karşıladı. Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şef Şenol Şentürk, konuk sanatçı Sedat Yüce ve solist Seda Öztürk'ün eşlik ettiği, belediye orkestrasının seslendirdiği eserler, dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Tanınmış oyuncu Yüksel Ünal'ın esprili sunumuyla daha da renklenen gecede, baharın pozitif enerjisi ve coşkusu paylaşıldı.

Düzenlenen konser için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, böyle organizasyonların daha sık gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

YORUMLAR
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Suat Taşer, Karşıyaka, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Karşıyaka'da 'Bahara Merhaba' Konseri - Son Dakika


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