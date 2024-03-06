Karşıyaka Oda Orkestrası Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde konser verdi

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Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde müzik şölenleri sunmaya devam ediyor. Orkestranın son olarak ödüllü İngiliz şef Howard Arman yönetiminde gerçekleştirdiği konser sanatseverlerden ilgi gördü.

BAROK DÖNEMİNE YOLCULUK

Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olma özelliğini taşıyan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), mart ayının ilk konserinde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Ödüllü İngiliz şef Howard Arman yönetimindeki konserde, Barok döneminin en önemli bestecilerinin eserlerinden oluşan bir seçki sunuldu. Salonu tamamen dolduran müzikseverler, muhteşem bir konser deneyimi yaşadı.

AYIN İKİNCİ KONSERİ 14 MART'TA

KODA, mart ayının ikinci konserinde ise Fransız saksafon sanatçısı Valentine Michaud'a eşlik edecek. 14 Mart Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak konserde Glazunov Saksafon Konçertosu Op.109 ve Shostakovich'in Yaylı Çalgılar için Do Minor Oda Senfonisi seslendirilecek. Yine Atakent'teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı konser, ücretsiz olarak izlenebilecek.