Kartal Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı

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Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Binlerce Kartallı kadının bir araya geldiği kutlamalar, coşku dolu anlara sahne oldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlamaları, Kartal Meydanı'nda binlerce kadının katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Kadınlar, yürüyüş boyunca bando takımı ve hazırladıkları pankartlar eşliğinde, Ankara Caddesi üzerinden Kartal Meydanı'na kadar yürüdü. Kartal Meydanı'nda kurulan sahnede konser ve tiyatral gösteriler ile kutlamalar devam etti.

Alana gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, meydanda kurulan Kadın El Emeği Pazarı'nı gezerek, Kartallı kadınlar ile bir araya geldi. Kartallı kadınlar, Başkan Gökhan Yüksel ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

"KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak kadınların her alanda yanlarında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün burada, kadınların haklarını ve değerini kutlamak için bir araya geldik. Kadınlarımızın toplumumuzdaki rolü büyük ve önemlidir. Onlar, ailelerimizin temel direği, iş dünyasının öncüleri ve toplumumuzun gelişimine katkıda bulunan güçlü bireylerdir. Bugün, kadınların seslerini duyurduğu, haklarını savunduğu ve birlikte hareket ettiği önemli bir günü kutluyoruz. Kadınlarımızın karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması, eğitim ve iş hayatında daha fazla fırsat eşitliği sağlanması için çaba göstermeliyiz. Kartal Belediyesi olarak, kadınlarımızın güçlenmesi ve hak ettikleri saygıyı görmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmaya, destek vermeye ve hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Etkinliğin devamında sahne gösterileri gerçekleştirildi. Kartal Turizm Folklor Derneği, Renk Sanat Atölyesi Perküsyon Grubu ve Boğazın Türküleri grubu sahne aldı. Sahne performansları boyunca, Kartallı kadınlar doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda ise kadın cinayetlerine karşı temsili olarak 129 adet mor balon gökyüzüne bırakıldı.