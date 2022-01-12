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Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda - Son Dakika

Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda

12.01.2022 21:23
Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda

Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı, yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için teyakkuza geçti.

Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı, yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda beklenen kar yağışı için Kartal Belediyesinin ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde bulunan salonda düzenlenen ortak toplantıda bir araya geldi. Kar yağışının beklendiği 3 gün için yapılan program doğrultusunda 10 müdürlük tarafından 230 personel görevlendirildi.

Toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve Cengiz Türkmen'in yanı sıra Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sivil Savunma, Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimlerinin müdürleri ile Sosyal Medya ve Komşu İletişim Merkezi'nin temsilcileri katıldı.

"10 müdürlük tarafından 230 personel görevlendirildi"

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda belediye birim müdürlükleri tespit edilen olumsuzluklara yönelik anında ve ortak müdahale yürütmek için tamamladıkları çalışmalarını paylaştı. Kar yağışının yoğun olarak beklendiği 3 gün için yapılan program doğrultusunda 10 müdürlük tarafından 230 personel görevlendirildi.

Kartal'ın özellikle E-5 üstü riskli noktalarında 12 saatlik, 2 vardiya halinde yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte teyakkuzda olan ekipler, kar yağışına anında müdahale edecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri ise yağış esnasında kapanma riski olan yollarda 24 saat çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanelerin, nöbetçi eczanelerin tüm dini ibadethaneler ile okulların giriş noktalarına tuz serpme işlemi gerçekleştirildi.

Kartal'da yaşayan vatandaşlar taleplerini 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Hattı ve 0532 136 90 90 numaralı WhatsApp Hattı üzerinden Kartal Belediyesine iletebileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda
Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda
Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda
Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda
Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda

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Kartal Belediyesi, Meteoroloji, Türkmen, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda - Son Dakika


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