Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan'ı kutladı

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan\'ı kutladı

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Meclis üyeleri, toplantıda yapılan tartışmalar ve alınan kararları değerlendirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için bir pilot okul seçeceklerini ve 'Beslenme Saati' adlı bir uygulama başlatacaklarını söyledi.

23.04.2024 10:32  Güncelleme: 10:35
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelen Çocuk Meclis üyeleri, 23 Nisan'ı kutladı. Umut Eren Uysal'ın başkanlığında toplanan mecliste, önceki oturumlarda sunulan tekliflere belediye müdürlüklerinin verdiği yanıtlar okundu.

Çocuk Meclisi'ne eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile katılarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Şu an 4. Çocuk Meclisi oturumunu gerçekleştiriyoruz. Daha önceki 3 oturumda yapılan tartışmalar ve alınan kararlar sonucunda önceki dönem yaptığımız parkların birkaçına çocuk meclis üyelerimizin verdiği isimleri koyduk. Bu oturumda konuşulan ihtiyaç sahibi çocukların okullardaki beslenme ihtiyacını Kartal Belediyesi olarak karşılama talebini de dikkatle dinledim. Şu an yardım yaptığımız ailelerimiz var ama çocuk meclisimizin önerisi dahilinde bir pilot okul seçeceğiz ve yine çocuk meclis üyelerimizle birlikte 'Beslenme Saati' adlı bir uygulama başlatacağız ve Çocuk Meclisi'mizin sunduğu bir projeyi daha hep birlikte hayata geçireceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın etkin bir şekilde kutlanabilmesi için Kartal'ın birçok noktasında kutlamalar olacak. Sizleri de orada görmeyi çok isteriz. Çocuk Meclisi'mize destek veren tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum, biz bu işi çok ciddiye alıyoruz, sizlerin de katkılarıyla Kartal'ımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kartal Belediyesi Çocuk Meclis üyelerine Yüksel tarafından başarı belgesi de takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

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