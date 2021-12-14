Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü mezarı başında anılacak - Son Dakika

Kartal'da 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Büklü, ölüm yıl dönümünde anılacak. Kartal Belediyesi, Mehmet Ali Büklü için 16 Aralık 2021 Perşembe günü saat 11.00'de mezarı başında bir anma töreni düzenleyecek. - İSTANBUL

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi