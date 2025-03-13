Kartal'da Okul Patlaması: 6 Öğrenci Yaralı - Son Dakika
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Kartal'da Okul Patlaması: 6 Öğrenci Yaralı

Kartal'daki özel okulda deney sırasında patlama oldu, 2'si ağır 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

13.03.2025 20:33
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Kartal'da özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı

İSTANBUL - Kartal'da bulunan bir özel okulda, derste yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Olayda 2'si ağır 6 öğrenci yaralandı.

Olay, Kartal'da bulunan Doğa Koleji'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sınıfta bulunan 6 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 2 öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesi kaymış

Yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Asaf Taşdöken'in babası Serdar Taşdöken, "Bizi saat 11.00'de okul müdürü telefonla aradı. Laboratuvarda yangın çıktığını ve çocukları hastaneye getirdiklerini söyledi. Fen bilgisi öğretmeni bir deney yapıyor. O deneyde ispirto ocağı ve alkol kullanıyor. Deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesi kayıyor ve ateş harlıyor. Benim oğlum Ömer Asaf en önde olduğu için harlayan ateş kıyafetlerini yakıyor, vücudunda üçüncü derece yanıklar var. Vücudunun yüzde 25'i yanık. Dünden beri yoğun bakımda" dedi.

"Bizlerden dünyanın parasını alıp çocukların can güvenliğiyle alakalı tedbir almamışlar"

Aynı sınıfta bulunan öğrenci velilerinden Cemil Güzel ise, "Deney yapılırken laboratuvarda patlama meydana gelmiş. Çocuklarımız yaralı, büyük bir olay atlattık. Deney odasında hiçbir tedbir yok. Yangın tüpü yok, yangına müdahale edilecek bir ekipman yok. Öğretmenler perdelerle çocukları söndürmüşler. Bizlerden dünyanın parasını alıp da çocukların can güvenliğiyle alakalı hiçbir tedbir alınmamış. Bu okula nasıl ruhsat veriliyor? Biz veliler olarak şikayetçiyiz. Çocuklarımız orada ölebilirdi. Tehlikenin boyutu çok büyük. Bu olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dünden beri ağlıyorlar. 'Gözümü kapatıyorum arkadaşımın yaraları aklıma geliyor' diyor. Bu konuya devletin el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Sağlık, Eğitim, Yerel, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal'da Okul Patlaması: 6 Öğrenci Yaralı - Son Dakika

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