Başbağlar’da 33 vatandaş anıldı: Anma geleneği büyüdü

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in önceki yıllarda Başbağlar'da hayata geçirdiği anma meydanı ve bu kapsamda yürütülen girişimler, Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümünde düzenlenen anma programını her geçen yıl daha geniş kitlelerin katıldığı anlamlı bir buluşmaya dönüştürdü.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te katledilen 33 vatandaş için düzenlenen anma programına bu yıl da siyaset, yerel yönetimler ve vatandaşlardan geniş katılım oldu. Programa Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Başbağlar'da yıllar içerisinde yapılan anıt meydan ve anma alanı, katliamda hayatını kaybeden vatandaşların hatırasını yaşatmanın yanı sıra toplumsal hafızayı diri tutan sembol mekanlardan biri haline geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in bu alandaki girişimleriyle başlayan süreç, bugün farklı siyasi temsilcilerin ve geniş toplum kesimlerinin bir araya geldiği güçlü bir anma geleneğine dönüştü.

Başbağlar'da yaşamını kaybedenler dualarla anıldı

Başbağlar Katliamı'na ilişkin hafızanın canlı tutulması gerektiğini vurgulayan anma programı, yalnızca bir yas ve hatırlama günü değil; aynı zamanda ortak acılar etrafında toplumsal barışı, kardeşliği ve adalet duygusunu büyüten bir buluşma olarak dikkat çekti.

Programda, katliamda yaşamını yitiren 33 vatandaş dualarla anıldı. Şehit yakınları ve vatandaşların da katıldığı törende, Başbağlar'da yaşanan acının unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması gerektiği mesajı verildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Başbağlar'da hayata geçirdiği anma meydanı ve yıllar içinde sürdürdüğü temaslar, Başbağlar hafızasının yalnızca bir siyasi kesimin değil, Türkiye'nin ortak hafızasının parçası olduğunu gösteren önemli girişimlerden biri olarak değerlendirildi.

Başbağlar'da 33 yıl önce yaşanan acı, bu yıl da dualarla, saygıyla ve ortak hafıza bilinciyle anılırken; anma programının her geçen yıl daha geniş katılımla büyümesi, toplumsal barış ve yüzleşme adına önemli bir mesaj verdi.

Başkan Gökhan Yüksel: Sivas ve Başbağlar iki büyük acıdır

Başbağlar anması hakkında konuşan Başkan Yüksel, şunları söyledi: "2 Temmuz 1993'te Sivas'ta, Madımak'ta 33 aydınımız, sanatçımız ve iki otel çalışanımız hayatını kaybetti. Bundan yalnızca üç gün sonra, 5 Temmuz'da Erzincan Başbağlar'da 33 sivil vatandaşımız hain bir saldırıyla katledildi.

Sivas ve Başbağlar, bu ülkenin ortak hafızasında derin yaralar açan iki büyük acıdır. Bizler, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi kimlikten olursa olsun; insan hayatını hedef alan her türlü nefretin, şiddetin ve karanlığın karşısında durmaya devam edeceğiz.

Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı ve Başbağlar'da katledilen vatandaşlarımızı rahmetle, saygıyla ve hüzünle anıyorum. Bu acıları unutmayacağız; barışı, kardeşliği ve bir arada yaşama iradesini büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz." - İSTANBUL