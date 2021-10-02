Üye Girişi
Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı - Son Dakika

Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı

02.10.2021 09:40

Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı Kartal Belediyesi'nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, sevilen yazarları ağırlamaya devam ediyor.

Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi'nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, sevilen yazarları ağırlamaya devam ediyor. Fuar 7. gününde de gazeteci yazar Halil Delice'yi konuk etti. Delice, "Kitaplar sevdirilmeli, kitap okunmalı yazarlar okuyucularıyla mutlaka buluşmalı" dedi.

Kartal Belediye'sinin ev sahipliği yaptığı Kartal Meydanı'nda kurulan Kartal Kitap Fuarı birçok yazar ve okuru bir araya getirmeye devam ediyor. Kitap fuarı, 7. gününde gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı. Uzun yıllar TGRT FM'de program hazırlayan ve yaklaşık 10 kitap yazarak okuyucularıyla buluşan Delice'nin söyleşisine kitapseverler ilgi gösterdi.

Söyleşide konuşan gazeteci yazar Halil Deliceli, "10'a yakın kitabım var. Bunların da tabii büyük bir kısmı güreş ve pehlivanlarımız ile ilgili. İlk kitabımız olan 'Koca Yusuf' kitabı 2005 yılında Türkiye gazetesinde tefrika olarak yayınlandı. ve ondan sonra diğer kitaplarımız geldi. 'Kara Ahmet' O'da tefrikaydı. Güreş ile kızıl elmayı aradı diye, Bizim güreş ile ilgimiz bir söz vardır; "her Türk asker doğar" diye. Ben diyorum ki her Türk güreşçi doğar. Daha anneden doğduktan sonra bebeklik çağımıza annemiz ile babamız ve kardeşlerimiz ile boğuşarak güreşe ısınıyoruz. Biz de Edirneli olmamız dolayısıyla 1987'den 2013'e kadar 24 sene Kırkpınar'ı fasılasını takip ettik. Yani bizzat Kırkpınar'a giderek takip ettik. O günden bugüne Kırkpınar'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Genellikle insanlarımız güreş deyince kaba kuvvete dayanan şov yapan kimseler anlıyor. Güreş bir şov sporu değildir. Bunu isminden anlıyoruz. Güreş 'kur'den gelir. Bu yiğit kimse demektir. Kureş daha sonra güreşe dönmüş. Yiğitliğe soyunma yiğitlik için gayret demektir." dedi.

"Yazarlar okuyucularıyla mutlaka buluşmalı"

Gazeteci yazar Halil Delice kitapların önemine değindi. Delice, "Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir organizasyonu tekrar yaptıkları için artık kitap okunmayan bir nesil kalmadı demiyoruz. Kitap okunmalı, kitap iyiliğe ve güzelliğe özellikle bizim değerlerimize gidiştir. Bunun başka çaresi yoktur. Kitap sevdirilmeli, kitap okunmalı yazarlar okuyucularıyla mutlaka buluşmalı" diye konuştu.

Halil Delice'nin 1987 yılından itibaren Rumeli tarihi ve kültürü, göçler alanında araştırmaları devam ediyor. Delice'nin kaleme aldığı on adet kitabı şöyle; 'Kara Ahmet, Sultanın Aslanı, Mutluluk Sende, Türkiye Son Kale, Görmedin mi Aliş'i mi Turna Boyunda, Kırkpınar, Koca Yusuf, Beyaz Güle Alkan Düşünce, Hicret gülleri 1, Hicret Gülleri 2, Oğuz Han'dan 21. Yüzyıla Uzanan Altın Yay'

Kartal kitap fuarı Türkiye'nin önde gelen şair, yazar, gazeteci ve sanatçılarının katılımlarıyla devam ediyor. 100'e yakın yayınevinin yer aldığı Kartal Kitap Fuarı 3 Ekim'e kadar Kartal Meydan'ında devam edecek.

Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı
Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı
Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı
Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı

Kartal Belediyesi, Türkiye, Güreş, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi 10:36 Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı 09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor 09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı 07:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış 00:31 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

Son Dakika Haberleri
10:36 Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
10:11 Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı
09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı         
10:27
Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı         
10:17
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı         
09:00
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor         
00:49
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular         
14:01
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice'yi ağırladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement