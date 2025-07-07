Kartalkaya Yangını Davası: Aileler Adalet Peşinde

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin dava öncesinde, acılı aileler adalet talebiyle mahkeme salonunun yolunu tutarken, yangında yakınlarını kaybedenlerin isyanı yürek burktu. Yılmaz Sarıtaş'ın teyzesi, "Katiller. Ah elimden bir şey gelse, yapacak bir şey yok. Katiller. Bilerek çocuklarımızı yaktılar, haber vermediler, para için yaptılar. İnşallah onların başına da gelir" dedi.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine, 133 kişinin ise yaralanmasına neden olan yangına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Yoğun katılım beklenen duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna kurulan geçici mahkeme salonunda yapılacak.

Duruşma öncesinde, yangında yakınlarını kaybeden aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, "Avukat olarak duruşmaya katılıyorum. Müşteki olarak katılma talebim kabul edilmedi, kardeşimi savunacağım. Sanıklar bu kadar insanın gözüne bakarak nasıl konuşacaklar? İçlerinde birazcık insaniyet varsa bugün onların çekinmesi gereken bir gün" diye konuştu.

Bir başka yakını ise "Tekrar tecelli etmesin böyle bir şey, adalet istiyoruz. İnsanların uyanmasını istiyoruz" dedi.

"Katiller"

Yangında yeğeni Yılmaz Sarıtaş ile çocukları Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş'ı (12) kaybeden bir kadın, "Katiller. Ah elimden bir şey gelse, yapacak bir şey yok. Katiller. Bilerek çocuklarımızı yaktılar, haber vermediler, para için yaptılar. İnşallah onların başına gelir, inşallah onların çocukları da ölür, inşallah çatır çatır yanarlar" ifadelerini kullandı.

Sarıtaş'ın annesinin feryatları ise yürek dağladı. - BOLU