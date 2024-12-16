Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlere İlham Verdi

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Gençlerle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hiçbir başarı kolay gelmiyor ama inanmak, çalışmak ve asla pes etmemek sizi hayal ettiğiniz yere ulaştırır. Bu yolda dürüstlük ve azim en büyük yol arkadaşlarınız olsun. Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Genç Akademi'de gençlerle bir araya geldi. Tüm sınıfları dolaşan Başkan Kocaman, fen bilimleri atölyesinde çocukların bilimsel deneyine eşlik ettikten sonra, gitar dersinde gençliğinden hatırladığı melodileri notalara dökmeye çalıştı.

Soru-cevap kısmında gençlerin merak ettiği birçok konuda konuşan Başkan Kocaman, kendi hayat tecrübelerini paylaşarak gençlere ilham kaynağı oldu. Hayatında karşılaştığı zorluklardan ve bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğinden bahseden Başkan Kocaman, "Hiçbir başarı kolay gelmiyor ama inanmak, çalışmak ve asla pes etmemek sizi hayal ettiğiniz yere ulaştırır. Bu yolda dürüstlük ve azim en büyük yol arkadaşlarınız olsun. Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Hayallerinizin peşinden gidin. Kartepe Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Genç Akademi projesinin önemine de dikkat çeken Başkan Kocaman, burasının sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda bir dayanışma ve gelişim ortamı olduğunu ifade etti. - KOCAELİ