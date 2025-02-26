Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, özel bir lisenin konferans salonunda düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Salonda, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde cep telefonu ışıklarıyla aydınlatılan bir slayt gösterisiyle karşılanan Başkan Kocaman, bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Gençlere sürpriz karşılama için teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu karşılamayı beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir hatıra oldu. Bu durum sizlerle aramızda olan iletişimi göstermektedir. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

2019 yılından bu yana düzenli olarak gençlerle bir araya geldiğini belirten Başkan Kocaman, "Sizlerle bir araya gelmemin sebebi sohbet etmektir. İstek ve taleplerinizi dinlemek için buluşuyoruz. Belediye başkanlığının istişare yapılmadan olacağına inanmıyorum. Sürekli istişare yapılması çok önemlidir. Fikir alışverişi içerisinde olmak çok önemlidir" diye konuştu.

Gençler için hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgiler veren Kocaman, tecrübelerini de aktardı. Kocaman, "Yarın, yaşamın yeni bir aşamasına adım atacaksınız. Sizleri nelerin beklediğini anlamak bizim için büyük bir önem taşıyor. Peki, bir gün belediye başkanı olsanız, öncelikli olarak hangi adımları atardınız? Bunun üzerine düşünmek için buradayız. Sizler için içerisinde 17 bin kitap bulunan bir kütüphane yaptık. Ders çalışabileceğiniz, okuyarak kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan oluşturmayı hedefledik. Bu kütüphaneyi aktif bir şekilde kullanmanız bizleri gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ