Kartepe Belediyesi 2024\'te 975 Çiftin Nikahını Kıydı

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Kartepe Belediyesi, 2024 yılında 975 çiftin mutluluğuna ortak olarak nikahlarını kıydı.

Kartepe Belediyesi, 2024 yılında da evlilik işlemleri için başvuran çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Kartepe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2024 yılında 975 çiftin mutluluğa "Evet" dediğini açıkladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çiftlerin en özel günlerinde yanlarında oldu. Zaman zaman nikahları kıyan Başkan Kocaman, kimi zaman da şahitlik yaparak çiftlere hayırlı dileklerini iletti. Başkan Kocaman, "2024 yılında 975 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Nikah törenlerine katılarak onlarla bu özel ve güzel anları paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Kartepe'de tüm çiftlerimizin huzurlu ve mutlu bir yuva kurmasını temenni ediyor, kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ