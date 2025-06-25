Kartepe Belediyesi Genç Akademi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kartepe Belediyesi Genç Akademi, 4. dönem öğrencilerini mezun etti. Yıl boyunca birçok farklı branşta eğitim alan öğrenciler, yıl sonu gösterisi ve sertifika töreniyle yeteneklerini sahneye taşıdı.

Drama, robotik kodlama, 3D yazıcı ve bilim atölyesi, işaret dili, filografi ve resim, müzik ve İngilizce kurslarında eğitim alan gençler, öğrendiklerini birbirinden renkli gösterilerle sergiledi. İngilizce kursiyerleri tarafından hazırlanan ve sahnelenen İngilizce tiyatro oyunu geceye damgasını vurdu. Öğrencilerin hem dil bilgilerini hem de sahne becerilerini sergilediği oyun izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlikte tüm kurslara katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Öğrenciler, aldıkları eğitimleri hem akademik hem de sosyal anlamda gelişime dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

"Kartepe'nin geleceği bu gençlerde"

Törende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Genç Akademi'de çocuklarımız sadece bilgi değil, özgüven ve sorumluluk da kazanıyor. Spordan sanata, bilimden dil eğitimine kadar her şey burada var. Hayallerimizin ötesine taşan başarılarıyla gönlümüzde taht kuran Genç Akademi, Kartepeli gençlerin öncelikli adresi olmayı sürdürüyor. Bizler de her daim gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hepsi geleceğin güçlü bireyleri için. Eğitmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kartepe Belediyesi Genç Akademi, gelecek dönem için de başvuruları yakında almaya başlayacak. Eğitim, spor, sanat ve dil alanlarında daha fazla gence ulaşılması hedefleniyor. - KOCAELİ