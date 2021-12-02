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Kartepe Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Kartepe Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

02.12.2021 15:40
Kartepe Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Kartepe Belediyesi'nde sözleşmeli ve memur statüsünde çalışanları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Kartepe Belediyesi'nde sözleşmeli ve memur statüsünde çalışanları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, düzenlenen törenle sosyal denge sözleşmesi imzaladı. 2022/2023 yıllarını kapsayan SDS sözleşmesi yüzde 120'lik oranla tavandan imzalandı.

İmza töreni sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Memur arkadaşlarımızla ve işçi arkadaşlarımızla biz bir aileyiz. En güzel hizmeti de ekibimizle ailemizle birlikte yapabileceğimize inanıyoruz. İmzaladığımız sosyal denge sözleşmesinin tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kartepe Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Kartepe Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Kartepe Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Kocaeli, Memur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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