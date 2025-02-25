Kartepe Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Kartepe Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Alo Evlat Sağlık Kulübü, 2024 yılında toplamda 67 bin 688 porsiyon sıcak yemek sunarak, ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağladı. Ayrıca, gıda yardımları ve günlük ihtiyaçlara yönelik hizmetlerle de 340 kişiye ulaştı.

25.02.2025 11:02  Güncelleme: 11:04
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Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, 2024 yılında toplamda 67 bin 688 porsiyon sıcak yemek hizmeti sundu.

Kartepe Belediyesi'nin evlat şefkatiyle hayata geçirdiği Alo Evlat Sağlık Kulübü, kurulduğu günden bu yana özellikle Kartepe'nin yaşayan çınarları ve ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında yer almayı sürdürüyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü, ihtiyaç sahiplerine yönelik her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda yardımlarında 2024 yılı boyunca önemli bir başarıya imza attı. Bu kapsamda, kulüp tarafından toplamda 11 bin 500 yardım kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kartepe'deki vatandaşların market alışverişi, banka işlemleri, fatura ödemeleri ve pazar alışverişi gibi temel günlük ihtiyaçlarında yardımcı olan ekipler, 2024 yılı itibarıyla toplamda 340 kişiye ulaşarak onların yaşamını daha kolay ve rahat bir hale getirdi.

Alo Evlat Sağlık Kulübü, yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli bireylere her gün düzenli olarak 2 öğün, toplamda 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sağlıyor. 2024 yılı boyunca, toplamda 33 bin 844 kişiye tam 67 bin 688 öğün sıcak yemek ulaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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