Kartepe Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

02.03.2022 10:19
Kartepe Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Kartepe Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumu öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yoğun bir gündem içerisindeyiz. Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşın son bulmasını diliyorum. 1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası'nda 392 hemşehrimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. İnşallah böyle bir facia bir daha yaşanmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. İnşallah belli günlere ihtiyaç duyulmayan bir zamanın gelmesini temenni ederim" dedi.

Meclis gündeminde yer alan Nusretiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği, evsel katı atık bertaraf tarifeleri ek süre talebi, iş yerlerinde Türkçe isim ve karakter kullanılması, 2021 model iki CFMOTO marka ATV traktör yol tipi araçların belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabul edilmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi. - KOCAELİ

Kartepe Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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