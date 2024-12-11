Kartepe'de 1 Ton Ayva Satışı, Gelir Bilim Parkı Projesi'ne Bağışlandı - Son Dakika
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Kartepe'de 1 Ton Ayva Satışı, Gelir Bilim Parkı Projesi'ne Bağışlandı

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Kartepe'de düzenlenen geleneksel ayva satışı etkinliğinde 1 tona yakın ayva satılarak elde edilen gelir, Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 'Bilim Parkı Projesi'ne bağışlandı. Etkinlik, yerel üreticilerin desteklenmesi ve gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik etti.

11.12.2024 17:17  Güncelleme: 17:20
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1 ton ayva bilim parkı için satıldı

KOCAELİ - Kartepe'de geleneksel hale gelen ayva satışı etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Genç Akademi Merkezi öğrencileri ile 1 tona yakın ayva satışı gerçekleştirilerek elde edilen gelir, Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 'Bilim Parkı Projesi'ne bağışlandı.

Etkinlik kapsamında, ayvalar Kartepe'nin Eşme bölgesindeki üreticilerden temin edilerek, Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören gençler tarafından satışa sunuldu. Satış etkinliğine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katılarak gençlere destek verdi.

Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Genç kardeşlerimle gelenekselleştirdiğimiz ayva satışı etkinliğimizde hem bolca eğlendik hem de kazancımızı Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 'Bilim Parkı Projesi'ne bağışlayarak çok anlamlı bir projeye katkı sağladık. Bu dayanışma ve sosyal sorumluluk bilinci hepimizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Ormanya'ya ziyarete gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hem yerel üreticiler desteklendi hem de gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımı teşvik edildi. Ayva satışıyla elde edilen gelir, Kocaeli Üniversitesi'nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına katkı sağlayacak önemli bir proje olan Bilim Parkı için kullanılacak. Etkinlik, sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koyarken, Kartepe halkı ve gençler Başkan Kocaman'ın öncülüğündeki bu anlamlı organizasyonda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de 1 Ton Ayva Satışı, Gelir Bilim Parkı Projesi'ne Bağışlandı - Son Dakika

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