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Kartepe'de 85 yaşındaki Maksude Kızılkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin ziyaretiyle mutlu oldu - Son Dakika
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Kartepe'de 85 yaşındaki Maksude Kızılkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin ziyaretiyle mutlu oldu

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Maksude Kızılkaya'nın evini ziyaret ederek verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür aldı. Kızılkaya, ekiplerin sık sık ziyaretlerinden mutlu olduğunu belirtti.

Kartepe\'de 85 yaşındaki Maksude Kızılkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin ziyaretiyle mutlu oldu
13.12.2023 - 10:10,
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Kartepe'de 85 yaşındaki Maksude Kızılkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin ziyaretiyle büyük mutluluk yaşadı.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, bakımlarını üstlendikleri yaşlı vatandaşların her zaman yanında olmaya devam ediyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından evinde ziyaret edilen Maksude Kızılkaya (85), verilen birçok hizmetten dolayı teşekkür etti ve ekiplerin sık sık ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğu belirtti. Kızılkaya, "Sizler bizim evladımızsınız. Allah hepinizden razı olsun. Mustafa başkanımıza çok selam söyleyin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kartepe'de 85 yaşındaki Maksude Kızılkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin ziyaretiyle mutlu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartepe'de 85 yaşındaki Maksude Kızılkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin ziyaretiyle mutlu oldu - Son Dakika
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