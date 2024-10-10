Kartepe\'de 9. Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nün iş birliğiyle "Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun" sloganıyla 9'uncu kez düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi'nde düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kan bağışı, hayat kurtarmaya vesile olmanın önemli yollarından biridir ve düzenli olarak ihtiyaç duyulur. Dokuzuncu kan bağışı organizasyonunu düzenledik. Toplumsal farkındalığı artırmada büyük bir adım. Kan bağışı kampanyasına destek veren hemşehrilerime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ