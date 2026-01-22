Kartepe Belediyesi tarafından yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında çocuklar için mum yapım atölyesi düzenlendi.
Kartepe Belediyesi Sanat Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, uzman eğitmenler gözetiminde bir araya gelen çocuklar, mum yapım süreçleri hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, atölye çalışmasında farklı renk ve malzemeler kullanarak kendi tasarımlarını oluşturma imkanı buldu.
Belediye yetkilileri, tatil süresince çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları ve tiyatro gösterimlerinin devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kartepe'de çocuklar mum yapım atölyesine katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?