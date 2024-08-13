Kartepe'de Derbent Gençlik Kamp Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kartepe'de Derbent Gençlik Kamp Merkezi Hizmete Açıldı

Kartepe\'de Derbent Gençlik Kamp Merkezi Hizmete Açıldı

Kartepe Belediyesi'nin Derbent Gençlik Kamp Merkezi, gençlere hizmet vermeye başladı. Merkezde 20 oda, spor salonu ve sosyal donatılar bulunuyor.

13.08.2024 09:49  Güncelleme: 09:50
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Kartepe'de inşa edilen Derbent Gençlik Kamp Merkezi ilk misafirlerini ağırladı. 20 odanın bulunduğu merkez, spor salonu ve sosyal donatılarıyla da gençlere hizmet veriyor.

Kartepe Belediyesi'nin Derbent Gençlik Kamp Merkezi 400 metrekare alan üzerinde hizmet veriyor. 2 katlı olan merkez de 20 oda bulunuyor. 40 öğrencinin aynı anda kalabileceği merkezde spor salonu ve sosyal donatıların yanı sıra yemek salonu da yer alıyor.

"Bir Gelişim ve Gençlik Kampı" gençlerini ağırlayan Derbent Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin her türlü imkana sahip olabilmesi bizim önceliğimiz. Bunu için tüm imkanlarımızı her zaman seferber ettik ve edeceğiz. İyi yetişmiş donanımlı gençlerimiz bizi gururla geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacaklar. Mustafa ağabeyleri her zaman yanlarında olacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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