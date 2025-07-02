Kartepe\'de Geleneksel Sünnet Şöleni İçin Kayıtlar Başladı

Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında çocuklarını ücretsiz sünnet ettirmek isteyen aileler için kayıtlar başladı. Başvurular, Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte mahalle muhtarlıklarından temin edilebilecek başvuru formları ile yapılabilecek. Kayıt yaptırmak isteyen ailelerin, gerekli belgelerle birlikte başvuru sürecini en geç 31 Temmuz tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. - KOCAELİ