Kartepe'de gençlerin yetenekleri sergileniyor - Son Dakika
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Kartepe'de gençlerin yetenekleri sergileniyor

05.07.2022 09:36
Kartepe'de gençlerin yetenekleri sergileniyor

Kartepe Genç Akademi'de filografi kursunda eğitim alan öğrencilerin el emeği ürünleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Kartepe Genç Akademi'de filografi kursunda eğitim alan öğrencilerin el emeği ürünleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Kartepe Genç Akademi, hem gençlerin eğitim hayatına hem de kişisel gelişimlerine destek veriyor. Bu çerçevede, Genç Akademi'de filografi kursunda eğitim alan 125 öğrenci tarafından hazırlanan eserler beğeni topladı. Kartepeli gençler tarafından hazırlanan eserler, Kartepe Belediyesi hizmet binasını ziyaret edenler tarafından çok beğenildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de gençlerin yetenekleri sergileniyor - Son Dakika

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