Kartepe\'de Gençlik Kampı Modern Tasarımıyla Hizmete Giriyor

Yapımı devam eden Derbent Gençlik Kampı, toplamda 3 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet sunacak. Yenilenmiş iki katlı binada yer alan 22 oda, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı.

Kartepe Belediyesi tarafından Derbent Mahallesi Başaklı Sokak'a inşa edilen Gençlik Kampı'nda yer alan 22 oda, 44 yatak kapasitesine sahip olup, ayrıca 9 duş ve 6 tuvaletiyle ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Kafe binasında modern, rahat oturma düzenine sahip alanlar sunulurken, toplantı ve etkinlikler için de uygun bir atmosfer sağlanıyor. Sosyalleşme ve dinlenme fırsatlarıyla donatılan mekan, aynı anda 60 kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı. Özellikle gençlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla özenle dizayn edilen kamp gençlerin vazgeçilmesi olacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, "Derbent Gençlik Kampı Merkezimiz, modern ve konforlu bir yapıya kavuşuyor. Yeni sosyal alanlarımız, geliştirilmiş imkanlarımız ve doğayla uyumlu atmosferiyle gençler için harika bir mekan oluşturduk" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ