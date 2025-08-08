Kartepe'de Gençlik ve Gelişim Kampı: Eğlence ve Eğitim Bir Arada - Son Dakika
Kartepe'de Gençlik ve Gelişim Kampı: Eğlence ve Eğitim Bir Arada

08.08.2025 10:47  Güncelleme: 10:49
Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Gelişim Kampı, 4 gün boyunca gençlere pazarcılık, müze gezisi, teleferik turu ve at binme gibi etkinliklerle dolu bir yaz tatili sundu. Katılımcılar sosyal becerilerini geliştirirken, yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı da buldular.

Kartepe'de düzenlenen kamp, 4 gün boyunca gençlere eğitim, eğlence ve deneyim dolu bir yaz tatili yaşattı. Pazarcılık deneyimi, Osmanlı Müzesi gezisi, teleferik turu ve at binme gibi etkinliklerle dolu program, gençlerin hem sosyal becerilerini geliştirmesine hem de yeni arkadaşlıklar kurmasına imkan sağladı.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Gelişim Kampı, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için dopdolu bir programla gerçekleşti. Eğitici ve eğlenceli etkinliklerle gençlere unutulmaz bir kamp deneyimi sunulan organizasyonda, girişimcilikten kültürel gezilere, doğa yürüyüşlerinden ata binmeye kadar birçok faaliyet yer aldı. 4 gün süren kampın ilk gününde gençler, pazarcılara tezgah başında yardım ederek satış yaptı. Bu uygulamalı deneyim sayesinde gençler iletişim kurmayı ve ürün tanıtımını birebir deneyimledi. Gençler, kendi emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadı. Eğlenceli ve bilgilendirici içeriklerle dolu olan "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı'na" katılan gençler Kartepe Belediyesi'nin hizmet binasını ziyaret etti, birimlerin çalışmaları hakkında detaylı bilgi alarak soru sorma fırsatı buldu.

Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'nde tarihe yolculuk

Gençler, kamp kapsamında Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'ni de ziyaret etti. Osmanlı dönemine ait eserleri yakından inceleme fırsatı bulan katılımcılar, tarihi detayları yerinde gözlemledi. Müzede sergilenen saray hayatına ve günlük yaşama dair objeler, gençlerin tarih bilincini artırdı. Kampın en dikkat çeken etkinliklerinden biri Kartepe teleferik gezisi oldu. Teleferik kabinlerinden izlenen eşsiz manzara, gençleri Kartepe'ye hayran bıraktı. Ayrıca örnek çalışmaya da imza atan gençler, mıntıka temizliği yaparak çevre bilinci ve duyarlılığını da pekiştirdi.

At binme heyecanı yaşadılar

Kampın bir diğer önemli durağı ise Kartepe Belediyesi Atlı Binicilik Kulübü oldu. Gençlerin bazıları ilk defa at binme deneyimini yaşadı. Kampın son gününde gençler, Maşukiye Mahallesi'nde yerel esnafla bir araya geldi. Kısa süreliğine dükkan yönetimi, müşteri ilişkileri gibi konularda uygulamalı deneyim kazanan gençler, hem sorumluluk duygusunu geliştirdi hem de yerel kültürü yakından tanıdı. Kamp sonunda duygularını dile getiren gençler, "Hem öğrendik hem çok eğlendik. Yeni arkadaşlar edindik, farklı deneyimler yaşadık. İyi ki katılmışız." diyerek memnuniyetlerini ifade etti. - KOCAELİ

