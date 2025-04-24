Kartepe\'de Kan ve Kök Hücre Bağış Kampanyası Başarıyla Gerçekleşti

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız" temalı kan ve kök hücre bağış kampanyası, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası giriş katında kurulan bağış alanında gün boyu süren etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kan vermek, insan hayatına doğrudan dokunan en anlamlı yardımlaşma biçimlerinden biridir. Kartepelilerin bu konudaki duyarlılığıyla bir kez daha gurur duydum. Katılan tüm vatandaşlarımıza, belediye personelimize ve emek veren Kızılay ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ