Kartepe\'de Kurban Bayramı Öncesi Mezarlık Temizlik Çalışmaları

Kartepe'de Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda ot biçme ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki mezarlıklarda ot biçme, çevre düzenlemesi ve genel temizlik işlemleri titizlikle tamamlandı. Vatandaşların manevi duygularla gerçekleştirdiği kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmalarını sağlamak adına başlatılan çalışmaların bayram süresince de devam edeceği belirtildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu şekilde gerçekleştirebilmeleri için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kurban Bayramı'nı manevi iklimine yakışır şekilde karşılamak için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu, bereketli bir bayram diliyorum." dedi. - KOCAELİ