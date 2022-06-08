Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi - Son Dakika
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Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

08.06.2022 11:39
Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK yıl sonu sergisinde kursiyerlerin birbirinden güzel ürünleri sergilendi.

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK yıl sonu sergisinde kursiyerlerin birbirinden güzel ürünleri sergilendi.

KAR-MEK yıl sonu sergisi Ataevler Kültür Merkezi'nde açıldı. Etkinliğe, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Açılış öncesinde Kartepeli kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler, ilçe protokolü tarafından beğeniyle incelendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, "Hayatın içerisinde halk eğitim merkezlerinin büyük önemi vardır. Bu merkezler sayesinde halkımız meslek edinmektedir. Beşikten mezara kadar eğitim anlayışı ile hizmet etmekteyiz. Milli ve manevi değerlerimizin, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden hayat bulması için çalışıyoruz" dedi.

"Kartepe'mizde herkesin hizmetkarıyız"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kartepe'mizde yaşayan herkes bizim için çok kıymetlidir. En kıymetli varlık insan. Kartepe'mizde herkesin hizmetkarıyız. Hepimiz insanlığa hizmet ediyoruz. Kadınlar bizim ilk öğretmenlerimizdir. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Belediyemizin tüm imkanlarıyla kadınlarımıza destek veriyoruz. Pandemi sonrasında bir araya gelmeyi ne kadar özlediğimizi bugün görmekteyiz. Burada sadece meslek değil hayatın kendisi öğretilmektedir. Her dönem yenilikçi eserler ortaya çıkmaktadır. Kadınlarımızın kazanımları ile aile ekonomisine destek vermektedir. Yatırımlarımız ve desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu. - KOCAELİ

Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

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Kaynak: İHA

Kartepe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi - Son Dakika

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