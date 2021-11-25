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Kartepe'de mezarlıklara özel bakım - Son Dakika

Kartepe'de mezarlıklara özel bakım

25.11.2021 09:58
Kartepe'de mezarlıklara özel bakım

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde mezarlıklarda yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde mezarlıklarda yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Belediye ekipleri tarafından Köseköy, Arslanbey, Maşukiye, Acısu, İbrikdere, Uzuntarla ve Derbent mezarlıklarında yabani ot temizliği, kurumuş bitki ve ağaçların budanması, toprak tesfiye ve serimi, mevcut yolların bakımı ile tamiri, yeni ara yolların belirlenmesi ve betonlanması, mezar topraklarının düzeltilmesi, mezar taşlarının boyama ve tamiri, eski mezar tahtalarının yenilenmesi çalışmaları yapıldı.

Ekipler Sarımeşe ve Suadiye mezarlıklarında da çalışmalarına devam ediyor. Mezarlıklarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geçmişimizin ebedi istirahat hanesi olan mezarlıklarımızda dinimizin gereğince gereken düzenleme çalışmaları titizlikle ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Düzenleme çalışmaları tamamlanan mezarlıklar daha modern bir görünüme kavuşurken, Sarımeşe ve Suadiye mahallelerindeki mezarlıkların düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
Kartepe'de mezarlıklara özel bakım

Mustafa Kocaman, Arslanbey, Maşukiye, Köseköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de mezarlıklara özel bakım - Son Dakika


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