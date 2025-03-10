Kartepe\'de Minikler Sanal Gerçeklik ile Kutsal Topraklara Yolculuk Yaptı

Kartepe'de minikler, Sanat Evi'nde Ramazan ayına özel kurulan sanal gerçeklik deneyimiyle kutsal toprakları görme fırsatı buldu.

Kartepe Belediyesi'nin kente kazandırdığı Sanat Evi, Ramazan ayına özel birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede çocuklar, Ramazan Sokağı'nda unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden keşfetme fırsatı buldu. Minikler, o dönemin kıyafetlerini giyerek geçmişin atmosferini hissederken, eski zamanların ruhunu da derinden yaşadı. Çocuklar, Nasreddin Hoca ve Ramazan kandili figürlerini kendi istediklerine göre boyadı.

Minikler, Kabe'nin fotoğraflarının sergilendiği fotoğraf galerisini de gezdikten sonra, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde kutsal topraklara yolculuk gerçekleştirdi. Sanal gerçeklik teknolojisiyle eşsiz deneyim yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi - KOCAELİ