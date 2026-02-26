Kartepe\'de ilahi dinletisi gönüllere dokundu

Kartepe'de kurulan otağ çadırında sahne alan Ramazan Zor, ilahileriyle dinleyenlere manevi bir gece yaşattı.

Sanatçı Ramazan Zor, Kartepe Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda kurduğu otağ çadırında sahne aldı. Çadırın otantik atmosferinde gerçekleşen ilahi dinletisi, dinleyenleri manevi yolculuğa çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, hep bir ağızdan söylenen ilahilerle Ramazan ayının huzuru paylaşıldı. Etkinlik boyunca Kartepe Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli Ramazan ikramları sunuldu. Otağ çadırında dinletiyi takip eden misafirlere sunulan sıcak çay ve geleneksel tatlar eski Ramazanların ruhunu yeniden yaşattı.

Sanat Evi'ndeki Geleneksel Türk Sanatları Sergisi'ni ziyaret eden ve Ramazan Sokağı'nda vakit geçiren Kartepeliler, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir ortamda vakit geçirmenin tadını çıkardı. - KOCAELİ