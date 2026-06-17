Kartepe\'de belediye çalışanlarına stresle başa çıkma yöntemleri anlatıldı

Kartepe Belediyesince, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla personele yönelik "stres yönetimi ve psikolojik dayanıklılık" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Personelin günlük ve çalışma hayatındaki motivasyonunu artırmak amacıyla Kartepe Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda seminer düzenlendi.

Uzman Psikolog Angele L. Orge tarafından verilen eğitimde, günlük yaşamın ve iş hayatının getirdiği stres faktörleriyle başa çıkma yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Seminerde katılımcılara, stresin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik uygulanabilir teknikler ve sağlıklı baş etme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Eğitim programında ayrıca psikolojik dayanıklılığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Uzman Psikolog Orge; personelin zorlu olayların ardından hızlı toparlanabilmesi, değişen şartlara uyum sağlayabilmesi ve iyimser bakış açısını koruyabilmesi adına bilgilendirmelerde bulundu.

Seminerde, problem çözme becerilerini geliştirme, güçlü sosyal destek ağları oluşturma ve duyguları etkili şekilde yönetebilme konuları da katılımcılara aktarıldı. - KOCAELİ