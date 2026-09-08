Kartepe\'de yeni polis merkezi amirliği inşaatında çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni polis merkezi amirliği yükseliyor. Yapımı devam eden merkezin tamamlanmasıyla ilçenin emniyet hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında ilçenin önemli ihtiyaçlarından birinin karşılanması amaçlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçenin artan nüfusu ve gelişen yerleşim yapısıyla birlikte ihtiyaç duyulan merkezin tamamlanmasıyla emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor. Merkezi konumda hizmet verecek polis merkezi amirliği, bölgedeki güvenlik hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine de katkı sağlayacak.

Kocaman, incelemeleri sırasında merkezin fiziki yapısı ve hizmet alanlarını değerlendirerek projenin Kartepe için önemli olduğunu belirtti.