Kartepe'de yeni polis merkezi amirliği inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe'de yeni polis merkezi amirliği inşaatında çalışmalar sürüyor

Kartepe\'de yeni polis merkezi amirliği inşaatında çalışmalar sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman inşaatı inceledi; merkezin tamamlanmasıyla emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni polis merkezi amirliği yükseliyor. Yapımı devam eden merkezin tamamlanmasıyla ilçenin emniyet hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında ilçenin önemli ihtiyaçlarından birinin karşılanması amaçlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçenin artan nüfusu ve gelişen yerleşim yapısıyla birlikte ihtiyaç duyulan merkezin tamamlanmasıyla emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor. Merkezi konumda hizmet verecek polis merkezi amirliği, bölgedeki güvenlik hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine de katkı sağlayacak.

Kocaman, incelemeleri sırasında merkezin fiziki yapısı ve hizmet alanlarını değerlendirerek projenin Kartepe için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kocaman, Yerel Haberler, Güvenlik, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de yeni polis merkezi amirliği inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:49
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracak operasyon Roma maçıyla her şey değişecek
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek
14:43
Kadıköy kalesi düştü Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:53:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de yeni polis merkezi amirliği inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement