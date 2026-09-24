Kartepe Derbent Ata İlkokulu\'nda TÜBİTAK 4009 destekli bilim şenliği düzenlendi

Kartepe Derbent Ata İlkokulu'nda düzenlenen "Köyümüzde Şenlik Var" bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğrencilerin bilim heyecanına ortak oldu.

Derbent Ata İlkokulu'nda TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Destek Programı kapsamında hayata geçirilen projenin açılış programına, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Derbent Ata İlkokulu Müdürü Hafize Polat, TÜBİTAK Proje Yürütücüsü Mehmet Geren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bilim, teknoloji ve farklı eğitim alanlarını deneyimleyerek öğrenmelerini hedefleyen proje kapsamında okul bahçesinde çeşitli bilimsel etkinlikler ve deneyler gerçekleştirildi. Hazırlanan uygulamalara katılan öğrenciler, hem eğlendi hem de yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

"Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Etkinlik alanındaki stantları gezen Başkan Kocaman, öğrencilerle sohbet ederek hazırlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocukların merak, araştırma ve keşfetme duygularını geliştiren projelerin önemine dikkati çeken Kocaman, eğitime yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kocaman, çocukların vizyonunu genişleten bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Çocuklarımızın bilimle, teknolojiyle ve yeni deneyimlerle buluşmasını çok önemsiyoruz. Onların öğrenme heyecanına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.