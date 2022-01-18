Kartepe'nin güzellikleri fotoğraflarla tescillenecek - Son Dakika

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 4'ncü Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ön hazırlıkları tamamlandı. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 15 Kasım 2022 olarak belirlendi.

Kartepe Belediyesi tarafından Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen 4'ncü Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. "Bir Başka Güzel Kartepe" adıyla düzenlenen fotoğraf yarışması, Kartepe'nin doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanıtımını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Yarışma sonucunda ödül ve sergileme alan eserler, Kartepe Belediyesi Pancar Sanat Evi'nde sergilenebilecek. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü 5.000 TL ikincilik ödülü 3.000 TL üçüncülük 2.000 TL, mansiyon (3 adet) 1.000 TL olarak belirlendi. - KOCAELİ