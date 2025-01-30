Kartepe Teleferiği\'ne Tatil Döneminde Yoğun İlgi

Yerel

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunan ve Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan Kartepe Teleferiğine tatil döneminde ilgi arttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden Kartepe Teleferiği, ara tatil döneminde yoğun ilgi görüyor. Kartepe Teleferiği'ne gelen aileler, muhteşem manzara eşliğinde doğanın tadını çıkarıyor. Karnesini yanında getirerek Kartepe Teleferiği'ne binecek öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirimin uygulandığı seyahatte öğrenciler ve aileleri doğanın ve Sapanca Gölü manzarasının keyfini yaşıyor, şehir manzarası eşliğinde Kuzuyayla'ya çıkıyor. Burada hem karın hem de temiz havanın tadını çıkaran aileler güzel vakit geçiriyor. Teleferikteki indirimli uygulama 2 Şubat tarihlerine kadar geçerli olacak. - KOCAELİ