Kasap Kadir Şen'den Yaz Aylarında Et Uyarısı - Son Dakika
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Kasap Kadir Şen'den Yaz Aylarında Et Uyarısı

Kasap Kadir Şen\'den Yaz Aylarında Et Uyarısı
29.06.2026 11:15
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Eskişehirli kasap Kadir Şen, yazın et ve tavuk tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Eskişehirli kasap Kadir Şen, yaz aylarında kırmızı et ve tavuk tüketimine çok dikkat edilmese gerektiğini, çözülmesi için buzluktan çıkartılan bu gıdaların dışarıya değil, dolabın alt tarafına konulmasını tavsiye etti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Sıcak havalarda et ve tavuk gibi gıdaların daha çabuk bozulduğu bilinirken kasap Kadir Şen, muhtemel gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğini anlattı. Şen, buzluktan çıkartılan et ve tavuk gibi gıdaların çözülmesi için dışarıya değil, dolabın alt tarafına konulmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

"Tavuk daha fazla bakteri ürettiği için daha çok dikkat etmek lazım"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan kasap Kadir Şen, "Et ve tavuğu ihtiyacınızdan önce buzluktan çıkarmalısınız. Dolabın alt tarafında 8-10 saatte erimeli, bir gün sonra kullanılmalı. Mutfak tezgahının üstünde erimesi beklenmemeli. Vatandaş et ve tavuğunu akşamdan dolabın altına koyarsa sabaha kadar erir. Öte türlü bakteri üretir, hele hele tavukta daha çok sıkıntı. Kırmızı ette öyle çok olmaz ama tavukta zehirlenme olabilir. Yapılan yemekler de belli bir soğukluğa ulaştıktan sonra tekrar dolaba konulmalı. Dolaptan çıkarıp bir kere ısıtılan yemek, bir kez daha ısıtılmamalı. O yüzden vatandaş yiyeceği kadar yemeği ısıtıp tüketirse daha uygun olur. Tavuk daha fazla bakteri ürettiği için daha çok dikkat etmek lazım. Bu tür ürünlerin son tüketim tarihlerine bakılması, kasaptan açık tavuk almamak lazım. Tavuğun üstünde tarihi yazmalı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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