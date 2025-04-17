Kastamonu, Bahreynli Turistleri Ağırladı - Son Dakika
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Kastamonu, Bahreynli Turistleri Ağırladı

Kastamonu, Bahreynli Turistleri Ağırladı

Kastamonu, Bahreyn'den gelen turist kafilesini ağırlayarak doğal güzelliklerini tanıttı.

17.04.2025 10:06
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Doğası, kültürü ve gastronomi temelli turizm değerleri ile son yıllarda dikkat çeken destinasyonlardan olan Kastamonu'da başlatılan yurtdışı hedef pazar tutundurma çalışmaları sonuç verdi. Kastamonu'da ağırlanan Bahreynli kafile kentin doğal güzellikleri ve tarihi yapılarına hayran kaldı.

Kastamonu'da 2023 yılından itibaren Kastamonu Valiliği'nin himayesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile özel sektör temsilcileri iş birliğiyle çalışmaları yürütülen yurtdışı hedef pazar tutundurma çalışmaları sonucunda Bahreyn'den gelen ilk turist kafilesi şehri ziyaret etti. Kent merkezinde konaklayan 21 kişilik turist kafilesi, tur programı boyunca Küre Dağları Milli Parkı'nın eşsiz turizm unsurları Pınarbaşı Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras, kent merkezindeki tarihi ve kültürel miras unsurlarını ziyaret etti. Kastamonu mutfağının farklı lezzetlerini deneyimleyen turist kafilesi, yöresel ürünlere de oldukça ilgi gösterdi. Kastamonu'daki 3 gecelik tur programını mevsim normalleri altında gerçekleştiren Bahreynli turist kafilesi, ülkelerinde ilkbahardan itibaren hissedilen 40 dereceye yakın sıcaklıklara karşı, doğal klima etkisi oluşturan serin havanın keyfini çıkarttı. Kafile tur programlarının devamı için Safranbolu'ya hareket etti. Turistler, Kastamonu'nun doğal güzellikleri ve tarihi yapıları karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

Ortadoğu, Uzakdoğu ve Rusya hedef pazarlarına yönelik tutundurma çalışmaları çerçevesinde, 2023 yılında Kuveyt ve Bahreyn, 2024 yılında Suudi Arabistan ve Umman'da yerinde tanıtım programları yapılırken, daha sonra da tüm körfez ülkelerinden basın ve seyahat acentesi temsilcileri ile sosyal medya fenomenlerinin Kastamonu'da ağırlandığı yoğun tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmişti.

İlk kez 2024 yılında faaliyet bölgesinde uyguladığı destek programı ile paket tur programlarını destekleyen KUZKA, 2025 yılında destek paketinin çerçevesini genişleterek yurtdışı paket programları da destek kapsamına aldı. Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan 2 ve 3 gecelik yabancı tur programları geri ödeme desteği alabilecek. Desteklerden faydalanmak isteyenlerin, programa ilişkin detaylı bilgiye Ajansın resmi web-sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu, Bahreynli Turistleri Ağırladı - Son Dakika

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