Kastamonu Belediyesi Huzur-2 Bölgesine Ek Otobüs Seferleri Düzenleyecek - Son Dakika
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Kastamonu Belediyesi Huzur-2 Bölgesine Ek Otobüs Seferleri Düzenleyecek

Kastamonu Belediyesi Huzur-2 Bölgesine Ek Otobüs Seferleri Düzenleyecek

Kastamonu Belediyesi, Huzur-2 bölgesinde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda bölgeye ek otobüs seferleri düzenleyeceğini duyurdu. Özel Halk Otobüsleri'nin Huzur-2 mevkiine öğle saatlerinde de sefer düzenlemesi yapılacak.

10.02.2024 16:34  Güncelleme: 16:37
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Kastamonu Belediyesi tarafından, Huzur-2 bölgesinde yaşayan vatandaşların talepleri sebebiyle bölgeye ek otobüs seferlerinin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla, Huzur-2 sakinlerinin talebi gerçekleştirildi. Özel Halk Otobüsleri'nin Huzur-2 mevkiine öğle saatlerinde de sefer düzenlemesini talep eden bölge sakinlerini sevindiren haber, Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda "Özel halk otobüslerimiz 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren Huzur-2 seferlerini öğlen 12.45 itibarıyla da gerçekleştirecektir. Sabah ve akşam seferlerine ek olarak Huzur-2 için her gün öğlen saat 12.45'te Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsler kalkacaktır" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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