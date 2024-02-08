Kastamonu Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Sıcak Çorba İkram Ediyor

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Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan ikram aracı, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. Üniversite öğrencilerinin kendilerine emanet olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Vidinlioğlu, ikramların her sabah yapılacağını ifade etti.

Kastamonu Belediyesi ekipleri her sabah üniversite öğrencilerine çorba ikramına başladı. Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla hizmete alınan ikram aracı Kastamonu Üniversitesi kampüsü girişinde öğrencilere çorba ikram etti. Şehrin her değerine sahip çıktıklarını ve sosyal belediyecilikten yaptıkları projelerle söz ettirdiklerini kaydeden Vidinlioğlu, "Şehrimizde üniversite öğrenimini gören öğrencilerimizin aileleri onları bizlere emanet etti. Kastamonu misafirperver bir şehirdir. Biz de öğrencilerimize sabah ders öncesi çorba ikramında bulunuyoruz. Üniversite öğrenimindeki yoğunluğu biliyoruz. Öğrencilerimizin zamanla olan yarışının farkındayız. Bu doğrultuda daima onların yanına olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kendilerine yapılan ikramdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kastamonu Belediyesi ikram aracının hafta içi her sabah ikramlarını üniversite kampus girişinde sürdüreceği belirtildi. - KASTAMONU