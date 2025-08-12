Kastamonu\'da Duyarlı Şoför Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

Kastamonu'da özel halk otobüsü sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren hastayı güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi'nde seyir halinde olan özel halk otobüsü sürücüsü Burhan Kabasakal yolculardan biri epilepsi nöbeti geçirdiğini fark etti. Yolcuların uyarısıyla durumu fark eden şoför Kabasakal, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi. Nöbet geçiren vatandaş, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Hastamızı en hızlı şekilde acile yetiştirdim"

Özel halk otobüsü şoförü Burhan Kabasakal ise, "Seyir halindeyken aracımda bir hanımefendinin rahatsızlandığını söylediler. Kadının baygınlık geçirdiğini söyleyip, 'ambulans çağıralım' dediler. Ben de 'ambulansa hiç gerek yok, hemen ben hastaneye dönüyorum' dedim ve hastamızı en hızlı şekilde acile yetiştirdim. Acil önünde hemen memurlardan sedye isteyerek hastamızı teslim ederek vazifemize geri döndük. Elimizden geldiğince halkımıza ve milletimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle rahatsızlıklarda da nerede olursa yine aynısını yaparım ve yapmaya da devam ederiz. Biz, hastayı teslim ettikten sonra tekrar güzergahımıza döndük. Acilin önünden seferimize devam ettik. Umarım ki hastamız iyi olmuştur. Herhalde sara veya bir baygınlık gibi bir rahatsızlığı vardı. Nöbet geçirir şekilde bir baygınlıktı. Öncelerde de başımıza geldi böyle olaylar, onlarda da elimizden geleni yapmıştık. Bundan sonrada elimizden geleni her zaman içinde yapmaya hazırız. Çünkü biz, milletimize hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaşımızın huzuru, mutluluğu, güveni bizim için en önde gelen bir meseledir"

Otobüs sürücüsüne hassasiyeti için teşekkür eden S.S. Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, "Özel halk otobüsümüzün içinde sefer halindeyken Daday kavşağının oralarda bir tane yolcumuz rahatsızlanıyor. Şoför arkadaşınız da çok duyarlı bir şekilde hiç düşünmeden hastamızı hastaneye ulaştırıyor. Oradaki yolcuların müdahale etmesi ve yardım etmesiyle şoför arkadaşımıza ambulans çağıralım diyorlar. Arkadaşımız da ambulansa gerek olmadığını belirtip, 'araçla götürürüm' diyerek rahatsızlanan vatandaşımızı en kısa sürede hastaneye ulaştırmıştır. Ben kendisine, kooperatif üyemize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığından dolayı bizler 40 yıllık esnaf teşkilatı olarak geriye dönüp bakıldığı zaman her zaman vatandaşımızın yanında olmuşuzdur. Mesele sadece maddiyat meselesi değildir, maneviyat meselesidir. Biz, bunları daha önce de yaptık. Yaklaşık günde 40 bin kişiyi taşıyan bir kooperatifiz. Halk otobüsü esnafı olarak zaman zaman bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Şoförlerimiz hiç tereddüt etmeden o anda ne yapması gerekiyorsa ilk yardım açısından her türlü yardımımızı vatandaşlarımıza yapıyorlar" diye konuştu.

Özel halk otobüsleri esnafı olarak her zaman insan sağlığının önde geldiğini belirten Tiryakioğlu, herkesin bu tarz durumlarda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti. - KASTAMONU