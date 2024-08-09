Kastamonu\'da Havzalarda Yapılan Tersip Bentleri Sel Baskınlarını Azaltacak

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Kastamonu'da sellere sebep olan havzalarda yapılan tersip bentleri sayesinde ihtimal sel baskınlarının şiddeti azaltılacak. Proje ile ilgili konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Şu anda 30 adet tesisi 20 milyon lira harcayarak bitirdik" dedi.

Batı Karadeniz'de, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'da, havzaların sebep olacağı ihtimal sel afetlerinin önüne geçmek için önemli bir çalışma yürütülüyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı" programı çerçevesinde havzalara biriktirme barajı olarak da bilinen tersip bentleri yapılıyor. 2022 yılında 5, 2023 yılında 14 ve 2024 yılında da 8 tesisin yapımı tamamlandı. 3 tesisin ise yapımı devam ediyor. Şu ana kadara 20 milyon TL'nin üzerinde bir harcamanın yapıldığı proje çerçevesinde, yüzde 70'i ormanlarla kaplı Kastamonu'nun havzaları daha güvenli hale getiriliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde özellikle yukarı havzalarda oluşan sel suları ve hafriyat taşımı, tersip bentleri sayesinde önleniyor. Bentlerle ana havzaya sel sularının ve hafriyat taşımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinde yıkılan Orman İşletme Müdürlüğüne ait binaların yerine daha modern ve kullanışlı binalar inşa edildi.

"Tali derelere yaptığımız tersip bentleri sayesinde ana derelere inen sel sularını tutarak tehlikeyi azaltmış olacağız"

Havzalarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı programı çerçevesinde 2022 yılında başlayan çalışmalarımız 2023 yılında devam etti, 2024 yılında da devam ediyor. Şu anda 30 adet tesisi 20 milyon lira harcayarak bitirdik. İnşallah yukarı havzada sel sularının taşıdığı hafriyatın yukarı havzalarda depolanarak aşağıda tehlikenin azaltılması noktasında katkımız olacak. Bu çalışmalarla hedefimiz yukarı havzada ani yağışlarla oluşan yüksek miktardaki su akışının hızını hafifletmek, taşıdığı materyali yukarılarda depolayarak aşağıya daha az miktarda hafriyatın ulaşmasını sağlamak. Bu maksat ile yaptığımız çalışmalarla geçtiğimiz süre içerisinde yağan yağmurlar sonrasında daha az materyal taşımı olduğunu tespit ettik. Taşkının büyüklüğünü dikkate aldığımızda yukarı havzalardan gelen sel sularının etkisinin çok fazla olduğu söylenemez ama esas ana derelere inen tali dereleri tehlikesini azaltmış olacağız. Tabii ki bu çalışmaların birçok havzada yapılması gerekiyor. Kurum olarak programlarımız ve planlarımız çerçevesinde her yıl bu çalışmaları sürdürerek yukarı havzalardan ana havzalara daha az miktarda taşınım olmasını sağlamaya çalışacağız" dedi.

"2 adet binamız yıkıldı"

2021 yılındaki selde yıkılan binalarının yerlerine yeni binalar yaptıklarını söyleyen Sönmezoğlu, "Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğümüz yerleşkesi de sel felaketi esnasında çok büyük zarar gördü. 2 adet binamız yıkıldı. İdari binamız hasar gördü. Bunların yerine bizlerde, daha işlevsel, daha kullanışlı, daha fazla günümüz teknolojilerine uygun güzel ve ferah hizmet binaları inşaa ettik. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. - KASTAMONU