Kastamonu'da kadınlara gassallık eğitimi - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile İnebolu İlçe Müftülüğü işbirliğiyle kadınlara yönelik 'cenaze hizmetleri' kursu açıldı.

İnebolu Yatılı Kız Kuran Kursunda kadınlara yönelik cenaze yıkama, cenaze kefenleme gibi konularda eğitim veriliyor. Halk Eğitim Merkezi ile İnebolu İlçe Müftülüğü işbirliğiyle başlatılan 'cenaze hizmetleri' kursunda kadınlara 32 saat eğitim verilecek.

Açılan kursa 16 kursiyer katıldı. Kursiyerler cansız manken üzerinde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Kurs sonunda kursiyerler sertifikalarını almaya hak kazanacak.

Kurs hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Telat Ergin, "Halk Eğitim Merkezi ile İnebolu Müftülüğü koordinesinde düzenlenen cenaze hizmetleri kursunda dinimizde Müslüman kardeşlerimizin ölümünden sonra ilk olarak yapılacak işler, bebek ölümü ve tekfini, cenaze yıkamada dikkat edilecek hususlar ve cenaze namazı hakkında veriliyor. En son yaşadığımız sel afetinde rahmetli olan 65 vatandaşımızın cenazeleri İnebolu'da yıkandı. Özellikle kadın cenaze yıkamacı konusunda ihtiyaç ve kadınların talebiyle bu kurs açıldı. İnebolu Halk Eğitim Müdürlüğüne de kursum açılmasında olan katkıları için teşekkür ederiz" dedi. - KASTAMONU