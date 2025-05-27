Kastamonu\'da Okul Öncesi Şenliği Coşkusu

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Şenliği'ne katılan minik çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de eğitici etkinliklerle öğrendi.

Kastamonu Üniversitesi, 2. Okul Öncesi Eğitim Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Bini aşkın çocuk ve ebeveynin katılımıyla kampüsümüzde gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir coşku ve yoğun ilgiyle tamamlandı. Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Okul Öncesi Eğitimi Topluluğu (KOKÖNET) akademik danışmanı Doç. Dr. Aysun Ata Aktürk'ün koordinatörlüğününü yaptığı şenlik, KOKÖNET ile Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri tarafından Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde düzenlendi. Şenlikte konuşan Doç. Dr. Aysun Ata Aktürk, etkinliğin üniversite ile toplum arasında güçlü bir bağ kurduğunu ve öğretmen adaylarının okul öncesi dönem çocuklarla doğrudan etkileşim kurarak mesleki gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

2-6 yaş arasındaki çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı şenlikte, STEM ve robotik kodlama, sanat, matematik ve bilim atölyeleri yoğun ilgi gördü. Ayrıca hikaye atölyesinde, öğretmen adaylarının Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı dersi kapsamında hazırladığı özel materyallerle çocuklara eğitici ve eğlenceli hikayeler anlatıldı. Müzik, ritim ve hareket etkinlikleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe destek veren TÜBİTAK Yayınları tarafından katılımcı çocuklara "Meraklı Minik" dergisi hediye edildi. - KASTAMONU