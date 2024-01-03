 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da Üniversite Öğrencileri Gazdan Etkilendi, 86 Öğrenci Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Üniversite Öğrencileri Gazdan Etkilendi, 86 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt bölgesinde yayılan göz yaşartıcı gaz, paniğe sebep oldu. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın eski göz yaşartıcı gaz fişeklerinin imhası sırasında rüzgarla gazın taşınması ile meydana geldiği, 86 öğrencinin hastaneye başvurduğu belirtildi. Gazdan etkilenen öğrencilerin çoğunluğu taburcu edildi.

Kastamonu\'da Üniversite Öğrencileri Gazdan Etkilendi, 86 Öğrenci Hastaneye Başvurdu
03.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 19:33
Abone Ol

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt bölgesinde yayılan göz yaşartıcı gaz, paniğe sebep oldu. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın eski göz yaşartıcı gaz fişeklerinin imhası sırasında rüzgarla gazın taşınması ile meydana geldiği, 86 öğrencinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesi yerleşkesinde yayılan gaz kokusu paniğe sebep oldu. Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci ise yayılan gazdan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler de ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada rüzgarla gazın taşınması ile meydana geldiği duyuruldu.

"6 öğrencinin tedavisi devam etmekte olup herhangi bir hayati tehlikeleri yoktur"

Gazdan etkilenen 86 öğrenciden 80'inin gerekli müdahalelerinin ardından taburcu edildiğinin belirtildiği açıklamada, "3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 11.30'da, Kastamonu- Daday Yolu üzerinde bulunan Kastamonu Üniversitesi bir erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin boğaz ve göz yanması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdukları bilgisi alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının, miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini, bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada, rüzgarla gazın taşınarak yurttaki öğrencileri etkilediği anlaşılmıştır. Gün içinde 86 öğrenci Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmiş, bunlardan 80'i gerekli müdahaleler yapılarak ayakta tedavileri sağlanmıştır. 6 öğrencinin tedavisi devam etmekte olup herhangi bir hayati tehlikeleri yoktur. Kısa süre içinde bu öğrencilerimiz de tedavileri tamamlanarak taburcu edileceklerdir." ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu Valiliği, Kastamonu, Jandarma, Olaylar, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Üniversite Öğrencileri Gazdan Etkilendi, 86 Öğrenci Hastaneye Başvurdu - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:59:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Üniversite Öğrencileri Gazdan Etkilendi, 86 Öğrenci Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement